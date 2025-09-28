Região espanhola de Valência entra em estágio de alerta por fortes chuvas

A agência de meteorologia da Espanha ativou o alerta vermelho por chuvas na região de Valência, no leste do país, ante o temor de cheias e inundações, quase um ano depois que 235 pessoas morreram por causa de enchentes em outubro de 2024. "Perigo extraordinário nas províncias de Tarragona, Castellón e Valência na tarde-noite de domingo [28] e segunda-feira", advertiu a Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) na rede social X, ao destacar o risco de "inundações e cheias repentinas nos rios".

O presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, compartilhou a publicação da AEMET e também pediu maior vigilância. As escolas e centros de ensino permanecerão fechados na cidade de Valência na segunda-feira, anunciou a prefeitura, que também fechou bibliotecas, parques, jardins, mercados e cemitérios durante todo o dia. Na tarde deste domingo, os habitantes da costa receberam uma mensagem da Defesa Civil pedindo maior vigilância no litoral norte de Castellón e na costa de Valência. As inundações de outubro de 2024 foram causadas por chuvas extremamente abundantes, consequência de um fenômeno meteorológico chamado DANA (Depressão Isolada em Altos Níveis), cujos efeitos foram intensificados pela mudança climática e a impermeabilização provocada pela urbanização das áreas atingidas.