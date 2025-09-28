Peru registra confrontos entre manifestantes e polícia durante protestos contra o governo

Centenas de manifestantes entraram em confronto com autoridades na capital peruana no sábado (27), em um protesto contra o governo e o Parlamento, segundo jornalistas da AFP. Os violentos confrontos de sábado fazem parte da crescente agitação social no Peru devido a uma onda de extorsão do crime organizado, corrupção no poder público e uma recente reforma do sistema previdenciário aprovada pelo Legislativo.

Dezenas de policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes que tentavam romper uma barreira de segurança em frente ao Parlamento em Lima. "Abrimos os olhos. Estamos realmente cansados deste governo, estamos cansados dos roubos", disse à AFP Paul Cahuana, estudante de engenharia, de 20 anos. "Fomos às ruas por causa da insegurança dos cidadãos. Minha irmã foi morta há seis meses porque estava sendo extorquida", disse Silvia América, de 40 anos, à AFP. A agitação social aumentou depois que o governo promulgou uma lei, em 5 de setembro, exigindo que os jovens contribuam para fundos de pensão privados, apesar da precariedade laboral e de uma taxa informalidade superior a 70%.

A manifestação, convocada pela "Geração Z", um coletivo de jovens nascido nas redes sociais, e um grupo de motoristas da capital peruana, começou por volta das 17h00 (horário local) na central Plaza San Martín e seguiu para o Congresso. Na reta final de seu mandato, que terminará em 28 de julho de 2026, a presidente Dina Boluarte quebra recordes de impopularidade. Assim como o governo, o Congresso, de maioria conservadora, goza de pouquíssima aprovação, pois é visto como uma instituição corrupta, segundo diversas pesquisas de opinião.