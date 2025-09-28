O Irã classificou como "injustificável", neste domingo (28), o restabelecimento das sanções da ONU sobre seu programa nuclear após o fracasso das negociações com as potências ocidentais, e apelou a outros países para que não as implementem.

A tradição de livre mercado dos Estados Unidos está sendo testada pelo presidente Donald Trump, cujo governo tem procurado adquirir participações em todos os tipos de empresas privadas nas últimas semanas.

Liberalismo econômico dos EUA posto à prova sob governo de Trump

Ataque russo com mísseis e drones deixam ao menos quatro mortos em Kiev

Um ataque massivo envolvendo centenas de drones e mísseis russos na Ucrânia deixou pelo menos quatro mortos em Kiev neste domingo (28), incluindo uma menina de 12 anos, e mais de 70 feridos em todo o país, informaram as autoridades.

(conflito Rússia diplomacia Polônia Otan Ucrânia, 564 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Aumenta pressão sobre Alemanha por seu apoio inabalável a Israel

A pressão sobre a Alemanha para se juntar às medidas contra Israel pela guerra de Gaza continua aumentando, e isso desencadeou um intenso debate em um país que há décadas tenta expiar a culpa pelo Holocausto.

(Gaza palestinos história conflito diplomacia política Israel Alemanha, 682 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Netanyahu se reunirá com Trump em meio ao isolamento crescente de Israel

Cada vez mais isolado internacionalmente e sob pressão interna, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tentará defender sua estratégia de "terminar o trabalho" contra o Hamas em Gaza durante seu encontro com Donald Trump na segunda-feira.

(Israel EUA diplomacia conflito palestinos Hamas Gaza, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Paris exibe arte contemporânea autóctone da Amazônia

De urnas funerárias ancestrais a imagens de rostos com pinturas fluorescentes, passando por cocares de penas recém-fabricados, uma exposição em Paris destaca o diálogo entre a tradição e a arte contemporânea indígena da Amazônia.

(Brasil Colômbia cultura França Peru Amazônia indígenas arte, 540 palavras, já transmitida)

PARIS:

Semana de Moda de Paris, um trampolim para a visibilidade de pequenos influenciadores

A Semana de Moda de Paris está em andamento e as marcas de luxo finalizam os detalhes de seus desfiles. A influenciadora brasileira Carlota Pitarch também se prepara para participar de diversos eventos e maximizar sua exposição neste evento global de moda.

(França moda luxo gente internet, 440 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]