Namíbia envia militares para combater incêndio em importante reserva de animais

Localizado no norte deste país predominantemente desértico, o parque abriga 114 espécies de mamíferos, incluindo o rinoceronte-negro, uma importante atração turística, em risco crítico de extinção.

A Namíbia enviou centenas de soldados neste domingo (28) para combater um incêndio que já devastou um terço do Parque Nacional de Etosha, uma das maiores reservas de fauna da África, anunciou o governo.

O incêndio, que se alastra desde 22 de setembro, causou graves danos ecológicos e destruiu aproximadamente 34% do parque, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.

O governo anunciou o envio de 500 soldados adicionais para apoiar as equipes de soldados, policiais, moradores e bombeiros presentes, informou o gabinete do primeiro-ministro Tjitunga Elijah Nguare em uma publicação no Facebook.

Ao menos nove antílopes morreram no incêndio, que teria sido causado por atividades de produção de carvão vegetal em fazendas vizinhas, segundo o ministério.

O parque de 22.270 km² abriga o antigo lago salgado de Etosha, que atrai inúmeros flamingos durante a estação chuvosa.