Igreja nos EUA é atacada a tiros e pega fogo; uma pessoa morreu

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas e um óbito foi confirmado / Crédito: Lukas Katilius/The Flint Journal via AP

Uma igreja da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi atacada por tiros em Grand Blanc, Michigan, nos Estados Unidos. As informações da polícia afirmam que um homem invadiu o local com um fuzil e depois incendiou a igreja, durante culto na manhã deste domingo, 28. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em rede social que o suspeito foi morto pela polícia. Um homem de 40 anos em uma caminhonete com bandeiras dos EUA forçou o veículo na porta da frente do templo religioso e depois atirou contra as pessoas que participavam do culto. O chefe de polícia da região afirmou aos repórteres que, após o tiroteio, dois policiais iniciaram a perseguição e o homem foi morto. As informações foram divulgadas pela Associeted Press (AP).

Ao menos uma pessoa morreu e nove foram enviadas ao hospital. O Departamento de Polícia do Município de Grand Blanc afirmou, em publicação no Facebook, que a igreja foi incendiada: “Há várias vítimas e o atirador está ferido. Não há ameaça ao público neste momento. A igreja está em chamas. Evitem a área”. Ataque a igreja nos EUA: Trump se pronuncia A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias lamentou a situação através de nota e disse que “durante o culto de domingo, um atirador abriu fogo e várias pessoas ficaram feridas”. Na nota, a Igreja esclarece que está em contato com as autoridades locais e que está acompanhando o estado de saúde das vítimas. “Somos profundamente gratos pelas orações e pela preocupação de tantas pessoas ao redor do mundo. Em momentos de tristeza e incerteza, encontramos força e conflito por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Os locais de culto devem ser santuários de pacificação, oração e conexão”, diz a nota. O presidente dos Estados Unidos se pronunciou na plataforma Truth Social lamentando a situação e disse que “essa epidemia de violência em nosso país precisa acabar imediatamente”.