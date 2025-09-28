Expectativa é de novo pacote de sanções da Europa contra Rússia, diz Zelenski

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse esperar que a Europa anuncie um novo pacote de sanções, o 19º, contra a Rússia nesta semana, enfatizando que "é especialmente importante que as sanções atinjam duramente o comércio de energia da Rússia e toda a infraestrutura de sua frota de petroleiros". Em publicação na rede social X, Zelenski afirmou que enquanto a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) acontecia, a "Rússia literalmente usou cada dia, cada hora, para atacar a Ucrânia" e que o país rejeitou "todas as propostas genuínas de paz".

"Além disso, informações de inteligência indicam agora que os russos estão usando petroleiros para lançar e operar drones contra países europeus. Isso é mais uma evidência de que o Mar Báltico e outros mares devem ser fechados aos petroleiros russos - pelo menos à frota paralela", disse ele.