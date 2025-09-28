Europa deve 'redobrar' esforços contra mudança climática, adverte agência da UE

A Europa deve "redobrar" seus esforços para fazer frente ao aquecimento global e proteger seu meio ambiente, cujo estado geral "não é bom", advertiu nesta segunda-feira (29, data local), em um relatório, a Agência Europeia de Meio Ambiente (AEMA). "Foram conseguidos avanços significativos na redução das emissões de gases do efeito estufa e da poluição atmosférica, mas o estado geral do meio ambiente na Europa não é bom", indicou a agência em comunicado.

O relatório chega depois que os Estados-membros da União Europeia não foram capazes de apresentar, na cúpula climática da ONU da semana passada, um plano formal para uma maior redução das emissões de gases do efeito estufa até 2035. O bloco tampouco conseguiu chegar a um acordo sobre uma proposta ambiciosa da Comissão Europeia para reduzir em 90% as emissões até 2040, em comparação aos níveis de 1990. As emissões de gases do efeito estufa na União Europeia caíram 37% desde 1990, muito acima de outros grandes poluidores como China e Estados Unidos, graças à redução do uso de combustíveis fósseis e à duplicação da energia renovável desde 2005. Mas os países europeus devem "redobrar a aplicação de políticas e ações de sustentabilidade a mais longo prazo já acordadas no âmbito do Pacto Verde Europeu", adotado durante o mandato anterior da Comissão Europeia, reivindicou a AEMA.

A natureza no continente "segue enfrentando a degradação, a superexploração e a perda de biodiversidade", indicou a agência, que reuniu dados de 38 países de toda a Europa para o seu relatório. A água, em particular, é um recurso cada vez mais escasso, e a terra está superexplorada. Cerca de 81% dos hábitats protegidos estão em más ou péssimas condições, entre 60% e 70% dos solos estão degradados, e 62% das massas de água não estão em bom estado ecológico, segundo o documento.