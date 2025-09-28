Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dinamarca relata novos avistamentos de drones em locais das forças armadas

Dinamarca relata novos avistamentos de drones em locais das forças armadas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Defesa dinamarquês disse no domingo, 28, que novamente observou drones em várias de suas localizações das forças armadas durante a noite, um dia após a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciar que aumentaria sua vigilância na região do Mar Báltico. O ministério disse em um comunicado que tinha "várias capacidades implantadas" após avistamentos de drones de sábado para domingo à noite. Não ofereceu mais detalhes sobre as especificidades da implantação, o número de drones ou locais.

Esta é a mais recente atividade inexplicada de drones após vários avistamentos na semana passada, incluindo sobre cinco aeroportos dinamarqueses, levantando preocupações sobre a segurança no norte da Europa em meio a uma suspeita de crescente agressão russa.

Após uma reunião da Otan em Riga, Letônia, no sábado, o coronel Martin ODonnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa, anunciou que "realizaremos uma vigilância ainda mais aprimorada com novos ativos multidomínio na região do Mar Báltico, que inclui a Dinamarca, sob o Baltic Sentry".

Ele disse que os líderes da Otan estiveram em contato constante com os líderes dinamarqueses sobre os recentes incidentes com drones e que os ativos incluiriam "múltiplas plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento e pelo menos uma fragata de defesa aérea".

Separadamente, a Alemanha disse que, após um pedido da Dinamarca, suas forças armadas forneceriam apoio militar para a próxima cúpula da União Europeia no final desta semana em Copenhague através de "capacidades de Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas de Pequeno Porte de Contra-medida," também conhecidos como C-UAS, que são sistemas de detecção que usam tecnologias de radar, ópticas e acústicas.

A Suécia já havia anunciado anteriormente que "emprestaria à Dinamarca uma capacidade militar anti-drone" sem dar mais detalhes.

As tensões têm aumentado na Dinamarca nos últimos dias após relatos de atividade de drones, e centenas de possíveis avistamentos relatados por cidadãos preocupados que não puderam ser confirmados oficialmente. No entanto, o público foi solicitado a relatar todas as atividades suspeitas à polícia.

O ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, disse em 25 de setembro que o objetivo dos sobrevoos é semear medo e divisão, acrescentando que o país buscará maneiras adicionais de neutralizar drones, incluindo propor legislação para permitir que proprietários de infraestrutura os derrubem.

Embora não esteja claro quem está por trás da atividade dos drones, o primeiro-ministro da Dinamarca e o secretário-geral da Otan disseram na semana passada que o envolvimento russo não poderia ser descartado.

A Embaixada da Rússia na Dinamarca rejeitou na semana passada as alegações de envolvimento de Moscou nos incidentes. Associated Press

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar