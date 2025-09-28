Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dinamarca proíbe voos de drones por uma semana antes da cúpula da UE

Autor AFP
Tipo Notícia

A Dinamarca proibirá voos de drones civis em todo o país esta semana para garantir a segurança durante a cúpula da UE em Copenhague, anunciou o Ministério dos Transportes neste domingo (28), após novos incidentes envolvendo unidades militares.

"A Dinamarca receberá líderes da UE na próxima semana e nos concentraremos particularmente na segurança. Portanto, de segunda a sexta-feira, fecharemos o espaço aéreo dinamarquês para todos os voos de drones civis", disse o ministro dos Transportes, Thomas Danielsen, em um comunicado. 

Na noite de sábado, vários drones foram observados sobrevoando instalações militares pelo segundo dia consecutivo, informou o exército neste domingo. 

"As forças armadas confirmam que drones foram observados sobrevoando várias de suas instalações durante a noite. Vários recursos foram mobilizados", disse o exército em um comunicado, sem fornecer mais detalhes. 

As detecções de drones na Dinamarca desde 22 de setembro levaram ao fechamento de vários aeroportos. O governo insinuou um possível envolvimento russo, acusações que Moscou rejeita. 

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse na quinta-feira que o país foi "vítima de ataques híbridos", referindo-se a uma forma de guerra não convencional.

O descumprimento da proibição de voos de drones na Dinamarca esta semana pode resultar em multa ou pena de prisão de até dois anos, segundo o Ministério dos Transportes. 

O ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, explicou no mesmo comunicado que o objetivo da proibição é simplificar o trabalho da polícia e de outras autoridades. 

O fechamento de aeroportos na Dinamarca esta semana coincidiu com um incidente semelhante na Noruega e ocorreu após incursões de drones em território polonês e romeno no início de setembro. 

A Otan anunciou neste domingo que reforçou sua vigilância no mar Báltico, disse o porta-voz da Aliança, Martin O'Donnell. 

As medidas incluem o envio de plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, assim como pelo menos uma fragata de defesa aérea, acrescentou.

