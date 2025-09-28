Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vira sobre Newcastle e encosta no líder Liverpool

Com gols na reta final de Mikel Merino (84') e do brasileiro Gabriel Magalhães (90'+6), o Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 1 neste domingo (28), no St James' Park, de virada, e conseguiu um resultado importantíssimo na luta pelo título com o líder Liverpool. Os 'Gunners' estavam atrás no placar até os últimos minutos do segundo tempo, depois que Nick Woltemade fez 1 a 0 para os 'Magpies' no primeiro tempo (34').

Mas graças à virada no apagar das luzes, o time do técnico Mikel Arteta soma agora 13 pontos e fica a apenas dois do líder Liverpool, que no sábado foi derrotado pelo Crystal Palace por 2 a 1. - Na cola do líder - O cenário final pode parecer cruel para o Newcastle (16º), que fica na parte de baixo da tabela com apenas seis pontos de 18 possíveis, mas o placar reflete o domínio e a determinação do Arsenal para sair com a vitória. "Dois gols sofridos no final aqui em casa, isso dói. Temos que admitir que não estivemos no nosso melhor", admitiu após a derrota o técnico dos 'Magpies', Eddie Howe.

Além dos pontos, a virada é um sinal aos demais candidatos ao título: o Arsenal tem uma mentalidade de aço e, enfim, conseguiu vencer um dos "grandes" da Premier League nesta temporada. Até agora, o time londrino havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool e empatado em 1 a 1 com o Manchester City, apesar de ter dominado a partida no Emirates Stadium. Neste domingo, os 'Gunners' voltaram a ser dominantes, mas tiveram esbarraram na grande atuação de Nick Pope. O goleiro do Newcastle fez defesas espetaculares em tentativas de Eberechi Eze (5' e 29') e em uma finalização de cabeça de Jurriën Timber (59').

O time da casa também se salvou em um chute na trave de Leandro Trossard (25') e em um lance com intervenção do VAR, após o pênalti marcado em campo de Pope sobre o atacante sueco Viktor Gyökeres (14'), que o árbitro acabou anulando após revisão. - Villa vence a primeira - Horas antes, o Aston Villa conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater o Fulham por 3 a 1.

Jogando em casa, o Villa ainda saiu atrás no placar logo aos três minutos, quando o mexicano Raúl Jiménez marcou para o Fulham. O público no Villa Park já mostrava impaciência, até que Ollie Watkins (37') empatou com um belo gol após um passe de Lucas Digne. No segundo tempo, o time do técnico Unai Emery começou decidido a levar os três pontos, e John McGinn (49') Emiliano Buendía (51') decidiram rapidamente a partida.