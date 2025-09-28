Brasil empata com México (2-2) na estreia no Mundial Sub-20

O Brasil empatou com o México por 2 a 2 neste domingo (28), no Estádio Nacional de Santiago, na estreia das duas equipes no Mundial Sub-20, no Chile. Os mexicanos saíram na frente aos 10 minutos marcando com Alexei Domínguez, que pegou rebote do goleiro Otávio na pequena área.

O Brasil empatou pouco depois com um belo chute de Rafael Coutinho (21) da entrada da área e conseguiu a virada no segundo tempo com Luighi (76'), que aproveitou descuido da defesa mexicana. Mas a vitória brasileira escapou nos minutos finais, quando o zagueiro Diego Ochoa (86') mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Gilberto Mora. Autor do segundo gol da Seleção, Luigi lamentou o empate com gol em jogada de bola parada no fim da partida. "Estávamos melhores do que eles nesse aspecto", mas temos que "trabalhar" mais para a sequência do Mundial, disse o atacante do Palmeiras.