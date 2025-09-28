Atualização mostra que tiroteio deixou 1 morto e 9 feridos em igreja mórmon de Michigan

Um tiroteio deixou uma pessoa morta e nove feridas na manhã deste domingo, 28, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Michigan, nos Estados Unidos, conforme a mais recente atualização. De acordo com a CNN, há crianças entre os feridos. A igreja fica em Grand Blanc, subúrbio a 50 quilômetros de Detroit. A polícia local informou que, durante o culto, um homem invadiu a igreja de carro, começou a atirar com um fuzil e provocou um incêndio intencionalmente; logo, as chamas dominaram o local.

O chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye, acredita que mais vítimas podem ser encontradas quando for seguro fazer buscas no local, após o controle das chamas. Policiais trocaram tiros e atingiram o atirador, que morreu no local. Ele foi identificado como um homem que 40 anos, morador de Burton, também em Michigan; autoridades farão buscas na casa e no celular dele para entender a motivação do crime. Segundo a polícia, centenas de pessoas estavam presentes quando o tiroteio começou. O New York Times informou que o culto começou às 10 horas e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11 horas.

O ataque ocorreu no dia seguinte à morte do presidente nacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Russell M. Nelson. Segundo a CNN, ele morreu na noite do último domingo, 27, aos 101 anos. O diretor do FBI, Kash Patel, disse, no X, que deslocou agentes federais para ajudar a polícia local. "A violência em um local de culto é um ato covarde e criminoso. Nossas orações estão com as vítimas e suas famílias durante esta terrível tragédia", escreveu Patel. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, também se manifestou, na mesma rede social: "Meu coração está partido. Violência em qualquer lugar, especialmente em um local de culto, é inaceitável. Sou grata aos socorristas que agiram rapidamente."