Zelensky afirma que Ucrânia recebeu sistema antiaéreo Patriot de Israel

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (27) que Israel enviou a ele um sistema antiaéreo Patriot, um tipo de armamento de fabricação americana muito caro e essencial para repelir os ataques de mísseis russos.

"Um sistema israelense [Patriot] está funcionando na Ucrânia há um mês", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa, sem dizer se Kiev pagou por ele ou se foi uma doação.

Em abril, o jornal The New York Times, citando fontes oficiais americanas, afirmou que Israel planejava devolver um de seus sistemas Patriot, que então seria enviado à Ucrânia, porque o Exército israelense queria se equipar com material mais moderno.

Quando a Rússia iniciou sua invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Israel adotou uma posição neutra e não sancionou Moscou, ao contrário de outros países.

Mas seus laços com Moscou se degradaram diante do fortalecimento da aliança entre Rússia e Irã, acusado de fornecer drones de ataque ao Kremlin; e também devido à guerra que Israel trava na Faixa de Gaza, que as autoridades russas condenaram.

Além disso, Zelensky disse que a Ucrânia entregou a Trump detalhes sobre as armas que deseja receber no âmbito de um plano para comprar 90 bilhões de dólares (R$ 480 bilhões) em armamento de Washington, sobre o qual já havia se referido em agosto.

rússia ucrânia

