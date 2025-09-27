West Ham demite Graham Potter e anuncia Nuno Espírito Santo como novo técnico

"Os resultados e o rendimento na segunda metade da temporada passada e no início da temporada 2025/2026 não corresponderam às expectativas", explicou o clube em comunicado para justificar a saída de Potter com apenas nove meses de trabalho.

O West Ham, vice-lanterna do Campeonato Inglês antes da 6ª rodada, anunciou neste sábado (27) a demissão do técnico Graham Potter e a chegada do português Nuno Espírito Santo para comandar a equipe.

Dois dias antes de enfrentar o Everton, os 'Hammers' somam apenas três pontos nas cinco primeiras rodadas do campeonato, uma vitória sobre o Nottingham Forest (3 a 0).

"O conselho de administração considera que é necessária uma mudança para ajudar a equipe a melhorar sua posição o mais rápido possível", acrescenta a nota.

Horas depois, o West Ham anunciou a contratação de Nuno Espírito Santo, recentemente demitido do Forest por seu atrito com o proprietário do clube, o multimilionário grego Evangelos Marinakis, apesar de ter classificado a equipe do nordeste da Inglaterra para a Liga Europa.

No último fim de semana, milhares de torcedores dos 'Hammers' se manifestaram contra a diretoria antes da derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace, exibindo uma faixa com a frase "Sold our Soul. 15 years of destroying West Ham United" (Venderam nossa alma. 15 anos destruindo o West Ham United).