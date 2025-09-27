Ucrânia acusa Rússia de desconectar central nuclear de Zaporizhzhia da rede elétrica

A Ucrânia acusou a Rússia, neste sábado (27), de desconectar a central nuclear de Zaporizhzhia da rede elétrica ucraniana há quatro dias e tentar "roubá-la" conectando-a ao sistema controlado pela Rússia, apesar dos riscos à segurança.

"Instamos todas as nações preocupadas com a segurança nuclear a deixarem claro a Moscou que deve encerrar sua aposta nuclear", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, em uma mensagem publicada em sua conta no X.