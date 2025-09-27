Trump ordena envio de tropas a Portland, no noroeste dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou neste sábado (27) o envio de tropas à cidade de Portland, no noroeste do país, no âmbito do polêmico uso interno das forças armadas para apoiar sua ofensiva contra a imigração. No início de setembro, o presidente republicano, que já mobilizou militares em Los Angeles e Washington, ameaçou enviar a Guarda Nacional para Portland, a maior cidade do estado do Oregon.

"A pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, instruo o secretário da Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e todas as nossas instalações do ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, na sigla em inglês] assediadas pelos ataques da Antifa e de outros terroristas nacionais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Também autorizo o uso de força total, se for necessário", acrescentou, sem especificar a que se referia com "força total". Nem o prefeito Keith Wilson nem a governadora Tina Kotek, ambos democratas, reagiram de imediato neste sábado. Contudo, Wilson realizou ontem uma entrevista coletiva para denunciar a chegada de agentes federais aos escritórios de controle migratório em Portland.

"Não lhes pedimos que viessem. Estão aqui sem precedentes nem razão", comentou, classificando o destacamento militar de "espetáculo" e "distração". Desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump tem priorizado a luta contra a imigração ilegal, por considerar que os Estados Unidos vivem uma "invasão" de "criminosos estrangeiros", uma ofensiva na qual o ICE é um dos principais instrumentos. - 'Cidade-santuário' -

Em todo o país ocorreram protestos e ações contra agentes de imigração, em particular nas chamadas jurisdições "santuário", como Portland, que por disposição local não colaboram com as autoridades federais de imigração. Nos últimos meses, o Departamento de Justiça iniciou procedimentos contra os "estados-santuário" de Illinois, Nova York e Colorado, bem como contra as cidades de Los Angeles e Chicago, todos governados por democratas. Na semana passada, um homem abriu fogo em uma instalação do ICE em Dallas, um incidente que deixou um detento morto e outros dois gravemente feridos. Este foi o terceiro ataque em menos de três meses no Texas, um estado fronteiriço com o México.

Há meses, Portland foi palco de protestos em um centro do ICE em meio à indignação pela repressão da imigração ilegal. Nessa cidade também ocorreram enfrentamentos importantes durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), no ápice das manifestações que exigiam justiça racial após morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial branco em maio de 2020. Na segunda-feira, em resposta ao assassinato do ativista ultraconservador Charlie Kirk em 10 de setembro, Trump firmou um decreto que designa o movimento "Antifa", que reúne grupos que se declaram antifascistas, como uma "organização terrorista".