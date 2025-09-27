Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump avança no envio de tropas para cidades governadas por democratas

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio de tropas para a cidade de Portland - que é governada pelo prefeito democrata Keith Wilson -, no Estado de Oregon, "autorizando o uso de força total, se necessário", para lidar com "terroristas domésticos". Ele instruiu o Departamento de Guerra a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra", mas a Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de detalhes sobre o anúncio de Trump, como um cronograma para o destacamento ou quais tropas estariam envolvidas.

O anúncio de Trump é um novo desdobramento nos esforços do republicano de enviar a Guarda Nacional americana para cidades governadas por democratas, em justificativa da falta de segurança. Anteriormente, Trump ameaçou enviar a Guarda Nacional para Chicago, mas ainda não cumpriu, e enviou fuzileiros navais para Los Angeles.

Em uma entrevista coletiva ontem (26) à noite, o senador democrata Jeff Merkley alertou o público que Trump tentaria criar o caos. "Não mordam a isca", disse ele. "Nossa responsabilidade é, sim, expressar nossas opiniões. Sim, protestar", acrescentou.

