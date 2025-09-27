Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem problemas no tornozelo, Alcaraz avança às quartas no ATP 500 de Tóquio

Sem problemas no tornozelo, Alcaraz avança às quartas no ATP 500 de Tóquio

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 de Tóquio neste sábado (27), ao bater o belga Zizou Bergs (N.45) sem dar sinais de problemas no tornozelo, após o susto na rodada anterior.

Na quinta-feira, em sua estreia no torneio, Alcaraz torceu o tornozelo esquerdo no início do duelo contra o argentino Sebastián Báez e teve que receber atendimento médico.

Dois dias depois, o jovem espanhol de 22 anos não teve dificuldades para superar Bergs com parciais de 6-4 e 6-3, embora tenha começado a partida com certo temor, o que o levou a ter seu serviço quebrado logo no terceiro game.

Mas dissipadas as dúvidas sobre suas condições físicas, Alcaraz aumentou o ritmo e foi dominante.

"Estava um pouco preocupado antes do jogo, então só queria aquecer e ver como me sentia", admitiu o número 1 do mundo após a partida.

"Não senti nada no tornozelo, então, depois do aquecimento, decidi entrar em quadra e jogar. Com alguns movimentos, tenho medo de ficar louco [pensando na lesão], então estou tentando ir com calma", acrescentou.

Sobre o ter o serviço quebrado três vezes, o espanhol insistiu na preocupação com a lesão: "Acho que foi porque fiquei pensando no meu tornozelo e esqueci de fazer um movimento suave, um saque suave".

Nas quartas de final, Alcaraz enfrentará o americano Brandon Nakashima (N.33), que também venceu em dois sets (7-5 e 6-3) o húngaro Marton Fucsovics (N.58).

ole/mcd/an/avl/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar