Rússia afirma ter tomado três vilarejos no leste da Ucrânia

A Rússia afirmou, neste sábado (27), ter tomado três vilarejos no leste da Ucrânia como parte de um lento avanço de suas forças em batalhas ferozes, apesar das defesas ucranianas. As forças russas estão ganhando terreno de forma lenta, mas constante, em intensos combates corpo a corpo em áreas amplamente devastadas da frente leste da Ucrânia, onde poucos habitantes permanecem e a maioria dos edifícios está destruída.

O Ministério da Defesa russo afirma que suas tropas capturaram cerca de 0,8% do território total da Ucrânia desde o início deste ano. O Exército russo afirmou em um comunicado que controla Derilove e Maiske na região de Donetsk e Stepove em Dnipropetrovsk. A Ucrânia informou que um bombardeio russo durante a noite matou uma pessoa e feriu 12 na região sul de Kherson, além de danificar linhas ferroviárias na região vizinha de Odessa. A Rússia declarou que uma estação de bombeamento de petróleo na República da Chuváchia, no centro do território europeu russo, suspendeu suas operações após um ataque ucraniano com drones.