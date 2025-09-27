ONU IRÃ NUCLEAR: Contagem regressiva para o restabelecimento das sanções da ONU ao Irã

As sanções da ONU contra o Irã serão restabelecidas neste sábado (27) após o fracasso das negociações entre vários países europeus, que exigem garantias sobre o programa nuclear, e Teerã, que considera a decisão ilegal.

Quais sanções serão restabelecidas contra o Irã?

Todas as resoluções da ONU relativas a sanções contra Teerã para impedir a proliferação nuclear no Irã, levantadas em virtude do acordo de 2015, serão reimpostas na noite deste sábado (27), salvo um avanço diplomático improvável de última hora.

EUA revoga visto de Petro por atos 'incendiários' durante protestos em Nova York

O presidente colombiano, Gustavo Petro, desembarcou em Bogotá neste sábado (27) após os Estados Unidos revogarem seu visto, acusando-o de "atos imprudentes e incendiários" durante uma manifestação pró-palestina em Nova York, à margem de sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas.

CARACAS:

Venezuela realiza exercício em resposta à 'ameaça' de invasão dos EUA

A Venezuela realizou um exercício neste sábado para se preparar para desastres naturais ou um possível conflito armado, denunciando uma "ameaça militar" dos Estados Unidos.

WASHINGTON:

Trump ordena envio de tropas para Portland, no noroeste dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio de tropas para a cidade de Portland, no noroeste do país, neste sábado (27), expandindo seu controverso uso de forças militares em todo o país.

-- EUROPA

COPENHAGUE:

Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

Drones de origem desconhecida foram avistados na sexta-feira (26) à noite sobre a maior base militar da Dinamarca, informou a polícia neste sábado (27), o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo descreveu esta semana como um "ataque híbrido".

PARIS:

Air France e Airbus enfrentam julgamento de recursos sobre acidente do voo Rio-Paris em 2009

A Air France e a fabricante de aeronaves Airbus serão julgadas em apelação a partir de segunda-feira (29) na França por homicídio culposo no acidente aéreo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009, após as empresas terem sido absolvidas em primeira instância.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Gaza entre a ira e a angústia contra Israel e Hamas pela morte de família em bombardeio

Várias mulheres palestinas choravam neste sábado (27) enquanto velavam uma família morta em um ataque israelense na Cidade de Gaza, expressando sua raiva tanto contra Israel quanto contra o Hamas pelo derramamento de sangue que assola a cidade.

(Israel palestinos conflito Hamas Gaza, 551 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN SEBASTIÁN:

Festival de San Sebastián anuncia a Concha de Ouro de sua 73ª edição

O Festival de Cinema de San Sebastián encerra a noite deste sábado (27) com o anúncio do vencedor da Concha de Ouro e dos demais prêmios, em uma 73ª edição em que as opiniões da crítica e do público convergiram.

PARIS:

Cineasta iraniano se diz determinado a trabalhar em seu país apesar da censura

Quatro meses após vencer a Palma de Ouro em Cannes, o diretor iraniano Jafar Panahi continua desafiando a censura em seu país, onde espera rodar um novo filme "sobre a guerra", declarou em uma entrevista à AFP em Paris.

=== ESPORTES ===

MUNIQUE:

Apesar do retorno, a presença de russos e bielorrussos nos Jogos Paralímpicos de Milão é incerta

A pouco mais de cinco meses para os Jogos Paralímpicos de Inverno (6 a 15 de março de 2026), o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) concordou em reintegrar Rússia e Belarus como membros plenos, mas sua presença em Milão-Cortina ainda está longe de ser garantida.

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

