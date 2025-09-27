Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na ONU, chanceler russo acusa Israel de querer 'explodir' o Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou Israel neste sábado (27) de querer explodir todo o Oriente Médio, criticou os ataques israelenses no Irã e no Catar e se opôs aos apelos pela anexação da Cisjordânia. 

"O uso ilegal da força por Israel contra os palestinos e suas ações agressivas contra o Irã, Catar, Iêmen, Líbano, Síria e Iraque hoje ameaçam explodir todo o Oriente Médio", disse Lavrov em um discurso na Assembleia Geral da ONU.

Tags

rússia onu

