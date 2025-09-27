Líder Liverpool sofre primeira derrota no Inglês; Chelsea e United também caem

Líder isolado e com 100% de aproveitamento até então, o Liverpool sofreu sua primeira derrota no Campeonato Inglês neste sábado (27), ao cair por 2 a 1 em sua visita ao Crystal Palace, pela 6ª rodada, que também teve tropeços de Chelsea e Manchester United. Eddie Nketiah (90'+7) marcou nos acréscimos o gol da vitória do Palace, que tinha saído na frente aos 9 minutos com Ismaila Sarr, mas quase deixou o resultado escapar quando Federico Chiesa empatou para os 'Reds' (87').

No primeiro tempo, o goleiro brasileiro Alisson salvou o Liverpool em várias ocasiões, incluindo uma defesa em cima da linha em uma finalização de Yeremy Pino. Graças a isso, o time do técnico Arne Slot chegou vivo à reta final da partida, mas sem contar com o chute letal de Nketiah quando todos já pensavam no apito final. Com a vitória, o Crystal Palace, campeão da última Copa da Inglaterra, sobe provisoriamente para a segunda posição com 12 pontos, três atrás do Liverpool, que em agosto foi derrotado nos pênaltis pelo próprio Palace na decisão do Community Shield (Supercopa da Inglaterra). "Nós merecemos. Fizemos um grande jogo para conseguir esta grande vitória, comemorou o técnico dos 'Eagles', Oliver Glasner.

- Segue o líder - A derrota não coloca em perigo a liderança do Liverpool, que está garantido na ponta pela vantagem que construiu com as cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas, mas dá a seus perseguidores a chance de encostar na tabela. Atrás do Crystal Palace está agora o Sunderland (3º, 11 pontos), que venceu o Nottingham Forest (16º) fora de casa por 1 a 0. O 4º é o Bournemouth, também com 11 pontos, que empatou em 2 a 2 com o Leeds (11º).

Outro beneficiado pela derrota do líder foi o Manchester City, agora 5º com 10 pontos, que jogava simultaneamente no Etihad Stadium e atropelou o Burnley (17º) por 5 a 1, em jogo que teve como protagonista o artilheiro norueguês Erling Haaland, autor de dois gols, e como vilão o zagueiro francês Maxime Estève, que marcou contra duas vezes para o time visitante. Arsenal (6º) e Tottenham (7º), ambos com 10 pontos, têm uma grande chance para se colocarem a 2 pontos da liderança. Os 'Gunners' jogam no domingo contra o Newcastle (15º), e os 'Spurs' entram em campo ainda neste sábado, contra o lanterna Wolverhampton. - Crise no Chelsea -

O sábado foi muito negativo para o Chelsea, derrotado em casa pelo Brighton por 3 a 1. O argentino Enzo Fernández abriu o placar aos 24 minutos, mas os 'Blues' ficaram com um jogador a menos no início do segundo tempo, com a expulsão do zagueiro Trevoh Chalobah (53'). Danny Welbeck (77') empatou para Brighton, que conseguiu calar Stamford Bridge com os gols nos acréscimos de Maxim De Cuyper (90'+2) e do próprio Welbeck (90'+10).