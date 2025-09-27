Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou neste sábado (27) as potências ocidentais de "sabotarem" a diplomacia com o Irã com a reimposição das sanções da ONU contra Teerã devido ao seu programa nuclear, prevista para as próximas horas. 

A rejeição na sexta-feira, por parte do Conselho de Segurança da ONU, de um texto russo-chinês destinado a adiar o restabelecimento das sanções "expôs a política do Ocidente de sabotar a busca de soluções construtivas", disse Lavrov na Assembleia Geral da ONU, denunciando "chantagens e pressão" para obter "concessões unilaterais de Teerã".

rússia onu

