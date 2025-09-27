Juventus tropeça em casa com Atalanta; Inter vence Cagliari

A Juventus desperdiçou a oportunidade de pular para a liderança do Campeonato Italiano ao empatar em casa com a Atalanta em 1 a 1, enquanto a Inter de Milão segue em ascensão ao derrotar o Cagliari por 2 a 0 neste sábado (27), pela 5ª rodada. A Juve, apesar de fazer um bom jogo, saiu atrás no placar no final do primeiro tempo, quando Ibrahim Sulemana (45'+1) marcou para a Atalanta.

O time de Turim teve que esperar até o minuto 78 para materializar seu domínio e marcar com o zagueiro colombiano Juan Cabal. Pouco depois do gol de Cabal, a Atalanta ficou com um jogador a menos, após a expulsão do capitão Marten de Roon pelo segundo cartão amarelo, mas o placar não se moveu até o apito final. Com o resultado, a Juventus, que havia perdido seus primeiros pontos no campeonato no último fim de semana ao empatar com o Verona (1 a 1), segue na vice-liderança com 11 pontos. No entanto, a 'Vecchia Signora' pode ver o líder Napoli aumentar sua vantagem no topo da tabela para 4 pontos em caso de vitória sobre o Milan (3º) no domingo, em San Siro.

"Eu vejo o copo meio cheio, porque fizemos um grande jogo, com um primeiro tempo que foi um dos melhores, se não o melhor, desde que cheguei", analisou o técnico da Juve, Igor Tudor. "Foi um jogo difícil entre times da Champions League e o resultado é justo", acrescentou Tudor. A Atalanta, que segue invicta na temporada, é a sexta colocada com 9 pontos, empatada com a Inter de Milão (5ª).

- Inter em ascensão - A Inter, vice-campeã italiana e europeia na temporada passada, emendou uma segunda vitória consecutiva, a terceira incluindo o triunfo sobre o Ajax (2 a 0) na Champions, graças ao capitão Lautaro Martínez, de volta ao time titular, que abriu o placar aos 9 minutos de cabeça. Foi o segundo gol de Lautaro na temporada, e o 12ª do argentino ao longo da carreira contra o Cagliari.

Na reta final, o jovem atacante italiano Francesco Pio Esposito, de 20 anos, ampliou para a Inter marcando pela primeira vez na Serie A. Os 'nerazzurri' do técnico ficam provisoriamente a três pontos do líder Napoli. Mais cedo, no primeiro jogo deste sábado, o ambicioso Como ficou no empate em 1 a 1 com a Cremonese, que segue sem perder e ocupa uma surpreendente sexta colocação.