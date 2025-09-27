Hezbollah começa a se reagrupar, um ano após perder líder de longa data, Hassan Nasrallah
Um ano após o grupo militante libanês Hezbollah perder seu líder de longa data, Hassan Nasrallah, por conta do conflito com Israel, o grupo começa a se reagrupar, sinaliza o alto funcionário político doo grupo, Mohammed Fneish, à Associated Press.
"A perda deste líder foi um golpe muito doloroso para o Hezbollah", disse na preparação para o aniversário da morte de Nasrallah, neste sábado. "No entanto, o Hezbollah não é um partido no sentido usual de que, quando perde seu líder, o partido se enfraquece", afirmou.
Em comunicado, um oficial militar de Israel defende que a "influência do Hezbollah diminuiu consideravelmente" e que "a probabilidade de um ataque em grande escala contra Israel é considerada baixa". No entanto, a declaração avalia que o grupo está "tentando reconstruir suas capacidades; os esforços são limitados, mas espera-se que se expandam".