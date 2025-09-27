Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gaza está vivendo um inferno na Terra, diz ministro da Alemanha na ONU

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que Gaza está vivendo um inferno na Terra e que os países precisam pôr fim a essa tragédia, em seu discurso, hoje, 27, na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). "A terrível guerra em Gaza continua. É um inferno na terra, um desastre humanitário. Neste exato momento, devemos pôr fim a esta guerra", disse.

"É preciso libertar os reféns. A existência e a segurança de Israel sempre serão parte de nossa razão de ser como Estado. Tem que haver um futuro em paz e dignidade para todos no Oriente Médio, como reafirmamos nesta mesma sala esta semana", acrescentou Wadephul. "Dois Estados para dois povos. Essa é a única solução", defendeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha.

Em sua fala, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha também mencionou o Irã e destacou que, para a Alemanha, o país nunca poderá obter uma arma nuclear. Ele afirmou que a Alemanha não teve outra escolha a não ser implementar sanções ao país do Oriente Médio, mas que os canais de negociação seguem abertos para um novo acordo e que a diplomacia pode e deve continuar.

