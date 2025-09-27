Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

Autor Agência Brasil
Agência Brasil
Tipo Notícia

Os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro (foto). A revogação foi confirmada pelas redes sociais do Departamento de Estado após Petro participar de uma manifestação pró-Palestina, em Nova Iorque, onde presenciou a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O presidente da Colômbia esteve nas ruas de Nova Iorque e incitou soldados norte-americanos a desobedecer às ordens e incitou à violência. Nós vamos revogar o visto de Petro devido à sua imprudência e ações incendiárias’, afirmou o governo dos Estados Unidos.

Durante a manifestação, Petro defendeu o uso de uma força armada global para libertar os palestinos da guerra contra Israel.

Imunidade da ONU

Neste sábado (27), Gustavo Petro retornou à Colômbia e se pronunciou sobre a revogação de seu visto.

Ele declarou que os Estados Unidos não cumprem as regras de direito internacional e de imunidade da ONU.  

“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA [autorização de viagem], porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também um cidadão europeu”, afirmou.

Segundo Petros, o visto foi revogado por denunciar o “genocídio” na Palestina. “A humanidade deve ser livre em todo o mundo. Temos o direito humano de viver no planeta. Sou livre e todo ser humano deve ser livre na terra”, completou.

