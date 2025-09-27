Dortmund suporta pressão e vence Mainz fora de casa no Alemão
O Borussia Dortmund emendou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Alemão neste sábado (27), ao bater o Mainz por 2 a 0 fora de casa, e conseguiu um resultado que o mantém na perseguição ao líder Bayern de Munique, que abriu a 5ª rodada goleando o Werder Bremen por 4 a 0 na sexta-feira.
Com os gols de Daniel Svensson (27') e Karim Adeyemi (40'), o Dortmund chegou aos 13 pontos, dois atrás do Bayern. O time do técnico Niko Kovac só não obteve 100% de aproveitamento até aqui por conta do empate na primeira rodada com o St. Pauli (3 a 3).
A única má notícia do dia para o Borussia Dortmund foi a ausência do atacante Serhou Guirassy, que sentiu dores na coxa durante o aquecimento e não foi a campo contra o Mainz. Ele agora é dúvida para o jogo contra o Athletic Bilbao, na próxima quarta-feira, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões
Também neste sábado, o RB Leipzig, fora das copas europeias nesta temporada, foi outro que emendou sua quarta vitória consecutiva, ao bater o Wolfsbugr por 1 a 0.
O resultado coloca a equipe em terceiro na tabela, com 12 pontos. A única derrota foi na estreia, uma goleada por 6 a 0 para o Bayern de Munique.
Nos demais jogos já encerrados do dia, o Bayer Leverkusen venceu o St. Pauli fora de casa por 2 a 1, e o Heideinheim somou seus primeiros pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Augsburg.
-- Jogos da 5a rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Bayern de Munique - Werder Bremen 4 - 0
- Sábado:
Heidenheim - Augsburg 2 - 1
St Pauli - Bayer Leverkusen 1 - 2
Wolfsburg - RB Leipzig 0 - 1
Mainz - Borussia Dortmund 0 - 2
(13h30) B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
- Domingo:
(10h30) Freiburg - Hoffenheim
(12h30) Colônia - Stuttgart
(14h30) Union Berlin - Hamburgo
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8
3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0
4. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2
5. Colônia 7 4 2 1 1 9 7 2
6. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0
7. Eintracht Frankfurt 6 4 2 0 2 11 9 2
8. Freiburg 6 4 2 0 2 8 8 0
9. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
10. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
11. Union Berlin 6 4 2 0 2 8 11 -3
12. Wolfsburg 5 5 1 2 2 7 7 0
13. Mainz 4 5 1 1 3 5 6 -1
14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
16. Augsburg 3 5 1 0 4 8 12 -4
17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6
18. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5
tba/iga/dr/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente