Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Na manhã de quinta-feira, uma rocha desabou sobre uma mina ilegal devido às fortes chuvas perto da vila de Kadauri, no distrito de Maru, segundo fontes.

Ao menos 18 mineradores morreram no desabamento de uma mina durante fortes chuvas no estado de Zamfara, norte da Nigéria, e equipes de resgate procuram por dezenas que estão soterrados, disseram fontes locais à AFP neste sábado (27).

"Conseguimos retirar 18 corpos da mina e outros cinco sobreviventes que sofreram ferimentos mais ou menos graves", disse Sani Lawwali, um minerador artesanal da vila de Kadauri.

Dezenas de mineradores ainda estavam presos lá dentro e seu paradeiro é desconhecido, disse Lawwali, que participou das operações de resgate.

"O processo é lento e trabalhoso, pois estamos lascando a rocha com as próprias mãos para fazer buracos e acessar a mina", disse ele.

Lawwali afirmou que os socorristas, a maioria mineradores artesanais, solicitaram a uma construtora que trabalhava em uma estrada próxima que fornecesse uma escavadeira para acelerar o trabalho, mas ainda não receberam resposta.