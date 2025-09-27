Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão Europeia anuncia pacote de 545 milhões de euros para energia renovável na África

Comissão Europeia anuncia pacote de 545 milhões de euros para energia renovável na África

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de 545 milhões de euros para acelerar a transição energética limpa da África. O anúncio foi feito no Global Citizen Festival por meio de mensagem em vídeo no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em nota divulgada pela União Europeia, esta campanha aumenta a conscientização global e mobiliza investimentos públicos e privados para a geração e acesso à energia limpa em toda a África.

"As escolhas que a África faz hoje estão moldando o futuro de todo o mundo. Uma transição energética limpa no continente criará empregos, estabilidade, crescimento e a concretização de nossos objetivos climáticos globais. A União Europeia, com o plano de investimento Global Gateway, está totalmente comprometida em apoiar a África em seu caminho para a energia limpa", disse a presidente von der Leyen.

O documento também informa que um dos objetivos é impulsionar de forma mais ampla a direção às metas ambiciosas de triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética em todo o mundo, estabelecidas na COP28. O pacote de 545 milhões de euros, segundo o documento, expande os esforços de energia limpa da UE e do Team Europe na África, com novos projetos apoiando a eletrificação, modernizando redes elétricas e melhorando o acesso a energias renováveis.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar