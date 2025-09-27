Ataques israelenses matam 44 pessoas em Gaza enquanto Netanyahu ignora pedidos de cessar-fogo

Ataques e tiroteios israelenses mataram pelo menos 44 pessoas em Gaza, informaram autoridades de saúde neste sábado, 27. Enquanto isso, cresce a pressão internacional por um cessar-fogo, mas o líder de Israel, Benjamin Netanyahu, continua irredutível em relação à continuação da guerra. As vítimas incluem nove pessoas de uma mesma família que estavam em uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, de acordo com funcionários do Hospital Al-Awda, para onde os corpos foram levados. Outras cinco pessoas morreram quando um ataque atingiu uma tenda para desabrigados, de acordo com o Hospital Nasser, que recebeu os mortos.

O Exército de Israel disse não ter conhecimento de nenhuma vítima por tiros neste sábado, no sul de Gaza, e não fez comentários imediatos sobre os ataques aéreos. O diretor do Hospital Shifa, na cidade de Gaza, disse à Associated Press que as equipes médicas estavam preocupadas com os "tanques israelenses se aproximando das proximidades do hospital", restringindo o acesso às instalações onde 159 pacientes são tratados. "O bombardeio não parou nem por um momento", disse o Dr. Mohamed Abu Selmiya. Ele acrescentou que 14 bebês prematuros foram tratados em incubadoras no Hospital Helou, embora o chefe da unidade de terapia intensiva neonatal, Dr. Nasser Bulbul, tenha dito que o portão principal da instalação foi fechado devido à presença de drones sobrevoando o prédio.

Netanyahu e Trump marcam encontro enquanto a pressão aumenta Os ataques ocorreram horas depois de Netanyahu ter dito a líderes mundiais, na Assembleia Geral da ONU na sexta-feira, 26, que seu país "deve terminar o trabalho" contra o Hamas em Gaza. As palavras de Netanyahu, dirigidas tanto ao seu público interno - cada vez mais dividido - quanto ao público geral, começaram depois que dezenas de delegados de vários países saíram em massa da sala da Assembleia Geral da ONU na manhã de sexta-feira, quando ele começou a falar.

A pressão internacional para que Israel ponha fim à guerra está aumentando, assim como o isolamento do país, com uma lista crescente de nações decidindo recentemente reconhecer a soberania palestina, o que Israel rejeita. Os países têm pressionado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele force Israel a um cessar-fogo. Na sexta-feira, 26, a repórteres no gramado da Casa Branca, Trump disse acreditar que os EUA estão perto de chegar a um acordo para amenizar os combates em Gaza, o qual "trará os reféns de volta" e "acabará com a guerra". Trump e Netanyahu devem se reunir na segunda-feira, 29. O republicano comentou nas redes sociais na sexta-feira que "discussões muito inspiradoras e produtivas" e "negociações intensas" sobre Gaza estão em andamento com os países da região.

Israel, no entanto, avança com outra grande operação terrestre na cidade de Gaza. Segundo especialistas, o local passa por uma situação de fome. Mais de 300 mil pessoas fugiram, mas cerca de 700 mil ainda estão lá - muitas porque não têm condições financeiras para se mudar. Hospitais sofrem com falta de suprimentos e ataques aéreos