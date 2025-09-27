Ataques da Rússia a outros países são para enfraquecer defesa ucraniana, diz Zelenskyy

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou hoje, 27, em seu perfil no X que os recentes ataques da Rússia contra países europeus estão testando a capacidade de defesa europeia. Segundo o presidente Zelenskyy, o objetivo é reduzir o apoio que a Ucrânia vem recebendo de seus aliados.

Em sua postagem, ele afirma que 92 drones, que estavam indo em direção à Polônia, foram interceptados no território ucraniano, enquanto 19 atingiram o espaço aéreo do país. Ele também afirmou que a Itália pode ser o próximo alvo.