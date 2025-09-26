Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela diz que 'ameaça militar' dos EUA 'viola carta da ONU'

Autor AFP
AFP Autor
O ministro das Relações Exteriores da Venezuela disse nesta sexta-feira (26) que a operação militar dos Estados Unidos no Caribe "viola" a carta das Nações Unidas.

O chanceler Yván Gil representou o governo do presidente Nicolás Maduro perante a Assembleia Geral da ONU.

Há um mês, os Estados Unidos enviaram oito navios de guerra e um submarino para o Mar do Caribe, onde, afirmam, já destruíram três embarcações com drogas provenientes da Venezuela, com um saldo de 14 mortos.

Gil denunciou na ONU "uma ameaça militar absolutamente ilegal e totalmente imoral que viola a Carta da ONU, os direitos da Venezuela como Estado soberano e, inclusive, as próprias leis dos Estados Unidos".

E reiterou que essas ações têm como objetivo "apoderar-se de suas riquezas naturais e produzir uma 'mudança de regime'". Washington não reconhece a presidência de Nicolás Maduro na Venezuela ao considerar fraudulentas suas duas reeleições, em 2018 e 2024.

Além disso, ambos os países romperam relações em 2019, quando o presidente Donald Trump impôs sanções contra a nação sul-americana, incluindo um embargo ao petróleo.

"A Venezuela não foi, não é, nem será jamais uma ameaça para qualquer nação", indicou Gil.

O discurso coincide com uma notícia veiculada pela emissora NBC sobre planos de Washington para atacar alvos do narcotráfico dentro da Venezuela.

"Inventam mentiras vulgares e perversas que ninguém acredita – nem nos Estados Unidos, nem no mundo – para justificar uma milionária ameaça militar atroz, extravagante e imoral", afirmou Gil, sem fazer menção à informação da NBC.

