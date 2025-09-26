Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

A Ucrânia denunciou, nesta sexta-feira (26), que vários drones de reconhecimento violaram seu espaço aéreo e afirmou que "provavelmente" eram de origem húngara, acusando Budapeste de tentar espionar a zona fronteiriça. A Hungria, o país da UE mais crítico em relação à Ucrânia, não respondeu imediatamente à acusação.

"As forças ucranianas registraram violações de nosso espaço aéreo por drones de reconhecimento, que provavelmente são húngaros", declarou no X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. "As avaliações preliminares sugerem que eles podem estar realizando reconhecimentos sobre o potencial industrial das zonas fronteiriças da Ucrânia", indicou. Horas antes, a Ucrânia anunciou que proibiu a entrada em seu território de três militares húngaros, em resposta ao veto de Budapeste a três oficiais ucranianos. A Hungria acusou a Ucrânia de aplicar "políticas antihúngaras" após essa medida.