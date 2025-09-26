Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia alerta sobre novas táticas russas de ataques em pequenos grupos na frente oriental

AFP
AFP
As tropas russas estão usando uma nova estratégia que envolve o lançamento de inúmeros ataques com grupos muito pequenos de soldados para penetrar as defesas ucranianas, disse o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sirski. 

"Desde o início do verão, as táticas do inimigo mudaram", disse Sirski a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, em declarações divulgadas nesta sexta-feira (26). 

A nova estratégia de Moscou, usada na frente leste, consiste em empregar "um grande número de pequenos grupos de ataque", de quatro a seis soldados, encarregados de avançar o máximo possível sem serem detectados, explicou. 

O objetivo é "paralisar" a logística ucraniana e "conquistar territórios sem mobilizar um grande número de soldados", acrescentou. 

De acordo com Sirski, a estratégia também serve para "declarar sua presença" e fincar sua bandeira, reivindicando avanços, mesmo que alcançados por um pequeno grupo. 

O comandante comparou essa tática aos "mil cortes", uma forma de tortura que inflige múltiplos ferimentos leves.

Segundo ele, o Exército russo operou dessa maneira perto da cidade de Dobropillia, na região de Donetsk, e na região de Dnipropetrovsk, onde penetrou neste verão pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. 

O comandante-em-chefe reconheceu que a situação é "difícil" no front e que o Exército russo continua avançando em setores importantes. 

A Rússia capturou aproximadamente 1% do território ucraniano em um ano, segundo uma análise da AFP baseada em dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dos EUA, que trabalha com o Critical Threats Project (CTP).

ucrânia rússia

