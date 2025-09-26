Ucrânia alerta sobre novas táticas russas de ataques em pequenos grupos na frente oriental

As tropas russas estão usando uma nova estratégia que envolve o lançamento de inúmeros ataques com grupos muito pequenos de soldados para penetrar as defesas ucranianas, disse o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sirski. "Desde o início do verão, as táticas do inimigo mudaram", disse Sirski a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, em declarações divulgadas nesta sexta-feira (26).

A nova estratégia de Moscou, usada na frente leste, consiste em empregar "um grande número de pequenos grupos de ataque", de quatro a seis soldados, encarregados de avançar o máximo possível sem serem detectados, explicou. O objetivo é "paralisar" a logística ucraniana e "conquistar territórios sem mobilizar um grande número de soldados", acrescentou. De acordo com Sirski, a estratégia também serve para "declarar sua presença" e fincar sua bandeira, reivindicando avanços, mesmo que alcançados por um pequeno grupo. O comandante comparou essa tática aos "mil cortes", uma forma de tortura que inflige múltiplos ferimentos leves.