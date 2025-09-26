Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que já ter acordo sobre Gaza, mas depois afirma que entendimento estaria 'bem perto'

Trump diz que já ter acordo sobre Gaza, mas depois afirma que entendimento estaria 'bem perto'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a tratar do conflito entre Israel e Hamas ao afirmar que "já temos um acordo sobre Gaza". Segundo ele, "conseguiremos o fim da guerra e teremos os reféns de volta". Na sequência, moderou o tom e destacou que o entendimento estaria "bem perto" de ser finalizado.

Pouco antes de embarcar rumo ao torneio de golfe Ryder Cup, em Nova York, Trump disse a repórteres na Casa Branca que, se necessário, "o governo será paralisado", atribuindo aos democratas a responsabilidade pelo impasse em torno da aprovação orçamentária no Congresso. "Os democratas querem isso."

Ele acusou a oposição de querer "dar muito dinheiro para criminosos que vêm para o nosso país de maneira ilegal" e de defender a abertura das fronteiras e "transgêneros em esportes". "Não vamos deixar isso acontecer", afirmou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar