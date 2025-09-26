Trump cita discussões produtivas sobre Gaza e diz que todos países da região estão envolvidos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que estão acontecendo discussões "inspiradas e produtivas" sobre Gaza com países do Oriente Médio, em publicação na Truth Social, há pouco. Segundo ele, as negociações acontecem há quatro dias e continuarão pelo tempo necessário para alcançar um acordo.

"Todos os países da região estão envolvidos, o Hamas está muito ciente dessas discussões, e Israel foi informado em todos os níveis, incluindo o primeiro-ministro israelense 'Bibi' Netanyahu", escreveu.