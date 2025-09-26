Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

AFP
Tipo Notícia

Os dois conglomerados de mídia que boicotaram o programa do humorista Jimmy Kimmel nos Estados Unidos após pressões governamentais anunciaram nesta sexta-feira (26) que voltariam a transmiti-lo.

Sinclair e Nexstar, que controlam mais de 50 canais de televisão afiliados à rede ABC (responsável pelo programa "Jimmy Kimmel Live!"), haviam retirado o programa de entrevistas de suas grades na semana passada depois de a Comissão Federal de Comunicações (FCC, sigla em inglês), órgão governamental, ameaçar com retaliações devido às opiniões do artista.

Kimmel havia dito em seu programa, na semana passada, que o movimento MAGA (Make America Great Again) explorava politicamente o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump que foi baleado em um campus universitário.

O anúncio surpresa de Sinclair e Nexstar, que bloqueava o programa em um quarto do território dos Estados Unidos, abriu uma crise para a ABC e sua controladora, a Disney, que optaram por uma suspensão temporária imediata.

Pressionada por queixas contra a suspensão e em defesa da liberdade de expressão, a Disney voltou atrás, e Kimmel retornou ao ar na terça-feira com um programa conciliador.

Sinclair e Nexstar haviam anunciado que manteriam o boicote, mas nesta sexta-feira mudaram de rumo.

"Sinclair anuncia hoje que encerrará sua suspensão do 'Jimmy Kimmel Live!', e o programa retornará esta noite às afiliadas da ABC de Sinclair", disse a companhia em um comunicado.

A empresa afirmou que a decisão "foi independente de qualquer interação ou influência governamental".

"Nosso objetivo durante este processo era garantir que a programação se mantivesse correta e divertida para a mais ampla audiência possível", acrescentou a empresa.

Horas depois, a Nexstar seguiu o mesmo caminho, anunciando o retorno do programa aos seus canais.

"Anunciamos que 'Jimmy Kimmel Live!' retornará às estações da companhia afiliadas à ABC a partir desta noite", disse o conglomerado, que também negou ter cedido a pressões do governo.

"Conversamos com executivos da The Walt Disney Company e apreciamos sua abordagem construtiva para ouvir nossas preocupações", acrescentou o grupo.

Trump, que chegou a dizer que a cobertura negativa sobre sua administração deveria ser "ilegal", comemorou na semana passada a saída de Kimmel do ar, já que o humorista o critica constantemente em seu programa.

Mas vozes do entretenimento e da política, incluindo reconhecidas figuras da direita, questionaram as ameaças, que para muitos representaram um ataque à liberdade de expressão.

Apesar do bloqueio parcial, na terça-feira, em sua volta ao ar, Kimmel registrou uma audiência de 6,2 milhões de pessoas, seu melhor desempenho em uma década, de acordo com a Disney.

Tags

eua entretenimento

