Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Autor AFP
AFP
Irã e Rússia assinaram um acordo de 25 bilhões de dólares (134 bilhões de reais) para a construção de usinas de energia nuclear na República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana.

O acordo, assinado entre a empresa iraniana Hormoz e a russa Rosatom, estabelece a construção de quatro usinas nucleares em Sirik, na província de Hormozgan, segundo a emissora.

O Irã, ameaçado pelo restabelecimento de sanções da ONU por seu programa nuclear, possui atualmente apenas uma central de energia atômica operacional, em Bushehr, sul do país.

