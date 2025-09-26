Supertufão gera prejuízos e mortes na Ásia

Enchentes e ventos fortes atingem sul da China após tufão Ragasa matar dezenas em Taiwan e nas Filipinas e forçar milhares a deixarem suas casas. Prejuízos também foram registrados em Macau e Hong Kong.O supertufão Ragasa, considerado a tempestade mais forte do ano em toda a região, gerou devastação em uma ampla área no Pacífico Ocidental, provocando ondas enormes, inundações e deixando pelo menos 27 mortos em sua passagem por Taiwan e Filipinas. O Ragasa gerou ondas mais altas que os postes de luz nos calçadões de Hong Kong e deixou o mar agitado na costa sul da China nesta quarta-feira (24/09). Em Taiwan, 17 pessoas morreram após enchentes encobrirem estradas e arrastarem veículos. Outras 10 mortes foram registradas no norte das Filipinas. Quase 1,9 milhão de pessoas foram realocadas na província de Guangdong, a potência econômica do sul da China. O tufão se movia para o oeste nesta quarta-feira, atravessando o sul da China em direção ao Vietnã após passar pelo sul da província de Guangdong. O Ragasa chegou a registrar rajadas de até 241 quilômetros por hora na cidade chinesa de Jiangmen. A emissora estatal CCTV informou que o tufão atingiu a costa da Ilha Hailing, na cidade de Yangjiang, por volta das 17h, com ventos de até de 144 quilômetros por hora. A previsão é que o tufão continue se movendo para o oeste. Autoridades chinesas destinaram dezenas de milhões de dólares para os serviços de emergência. Escolas, fábricas e serviços de transporte foram inicialmente suspensos em mais de uma dezena de cidades. Destruição em Hong Kong Em Hong Kong, os ventos fortes acordaram os moradores nas primeiras horas da manhã, arrancando partes do telhado de uma passarela e derrubando centenas de árvores por toda a cidade. Uma embarcação colidiu com a costa, quebrando uma fileira de grades de vidro ao longo da orla. Áreas ao redor de alguns rios e calçadões foram inundadas, incluindo ciclovias e parquinhos. Hong Kong e Macau cancelaram aulas e voos, com muitas lojas fechadas. Centenas de pessoas buscaram refúgio em centros temporários em cada cidade. Ruas em Macau se transformaram em riachos com detritos flutuantes. O observatório de Hong Kong informou que Ragasa teve ventos máximos de em torno de 195 quilômetros por hora e passou a cerca de 100 km ao sul da cidade. Segundo o órgão, o Ragasa é o ciclone tropical mais forte na região do Pacífico Noroeste e Mar da China Meridional neste ano até o momento. Análises preliminares mostraram que ele também é o segundo mais forte na região do Mar da China Meridional desde que o observatório começou a registrar os tufões em 1950, se igualando aos tufões Saola, em 2023, e Yagi, em 2024. Dezenas de mortos nas Filipinas e Taiwan O Ragasa causou mortes e danos em Taiwan e nas Filipinas. Em Taiwan, 17 pessoas morreram após fortes chuvas que causaram o transbordamento de um lago no Condado de Hualien nesta terça-feira, e torrentes de água lamacenta destruíram uma ponte, transformando estradas no município de Guangfu em rios caudalosos que levaram veículos e móveis. Guangfu tem cerca de 8.450 pessoas, mais da metade das quais buscaram segurança nos andares mais altos de suas casas ou em terrenos mais altos na manhã de quarta-feira. Equipes de resgate conseguiram estabelecer contato com mais de 100 pessoas que estavam inacessíveis em Hualien e iam de porta em porta em busca dos 17 moradores restantes. Um total de 32 pessoas ficaram feridas em Taiwan. Pelo menos 10 mortes foram relatadas no norte das Filipinas, incluindo sete pescadores que se afogaram depois que seu barco foi atingido por ondas enormes e ventos fortes e adernou próximo à cidade de Santa Ana, no norte da província de Cagayan, nesta segunda-feira. Outros cinco pescadores continuam desaparecidos, disseram as autoridades provinciais. Quase 700.000 pessoas foram afetadas pelo fenômeno, das quais 25.000 fugiram para abrigos de emergência do governo. rc (AP, AFP)