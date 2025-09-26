Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Supercopa da França será disputada em janeiro no Kuwait

Autor AFP
Tipo Notícia

O Troféu dos Campeões (Supercopa da França) entre o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha será disputado no dia 8 de janeiro em Kuwait City, a capital do Kuwait, anunciou a Liga de Futebol Profissional francesa (LFP) nesta sexta-feira (26).

O duelo entre o campeão francês e o vice-campeão terá como cenário o estádio Jaber Al Ahmad "à noite num horário a ser definido", explicou a LFP em seu comunicado.

Tradicionalmente, esta competição coloca frente a frente o campeão da última edição da Ligue 1 com o vencedor da última Copa da França, mas como o PSG conquistou as duas competições seu adversário será o vice-campeão da liga.

Será a primeira vez em 31 edições que esta Supercopa será disputada no Kuwait.

Desde 2009, quando foi realizada em Montreal, no Canadá, a LFP exportou este duelo como forma de promover o futebol francês no mundo.

No ano passado foi disputada em Doha, no Catar, e anteriormente teve como sedes Tel Aviv (Israel) em 2021 e 2022, China (2014, 2018 e 2019), Marrocos (2011 e 2017), Áustria (2016), Gabão (2013), Estados Unidos (2012) e Tunísia (2010).

Desde 2009 a Supercopa só foi realizada duas veces na França: em Lens (2020) e em París (2023).

Na última edição, o PSG venceu o Monaco (1-0) no estádio 974 de Doha, um dos que foram utilizados na Copa do Mundo de 2022. O gol do título foi marcado pelo atacante Ousmane Dembelé nos acréscimos.

