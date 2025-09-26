Rússia: falas da Otan sobre abater aviões russos é escalada de tensões perto de fronteiras

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta sexta-feira (26) que declarações de autoridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a possibilidade de abater aviões russos representam "mais um passo significativo de escalada de tensões próximo às nossas fronteiras".

Em conversa com repórteres, ele classificou tais falas como "imprudentes, irresponsáveis e perigosas em suas consequências". Peskov também rejeitou acusações de que aeronaves russas teriam invadido o espaço aéreo da Estônia, destacando que "nenhuma prova, sequer mínima, foi apresentada".