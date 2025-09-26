Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Restabelecimento de sanções é "legalmente nulo", diz Irã

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, classificou nesta sexta-feira (26) como "legalmente nulo" o iminente restabelecimento de sanções da ONU contra seu país por causa de seu programa nuclear, depois de China e Rússia terem fracassado em uma tentativa de adiar a medida.

"A posição do Irã sobre a implementação" por parte da França, do Reino Unido e da Alemanha do processo para restabelecer as sanções "é clara e coerente: é legalmente nulo, politicamente imprudente e frágil do ponto de vista do procedimento", declarou Araghchi perante o Conselho de Segurança da ONU após a rejeição de uma resolução que buscava adiar o restabelecimento das sanções.

