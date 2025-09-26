Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do tribunal francês que condenou Sarkozy recebe ameaças de morte, diz sindicato

O maior sindicato de juízes da França informou, nesta sexta-feira (26), que denunciou à Justiça as ameaças contra a presidente do tribunal que condenou o ex-presidente Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão e ordenou sua detenção.

Sarkozy, de 70 anos, foi condenado na quinta-feira a cinco anos de prisão por associação criminosa, no caso envolvendo o suposto financiamento ilegal da sua campanha eleitoral de 2007 pela Líbia.

O conservador, que liderou a França entre 2007 e 2012, está prestes a ser o primeiro ex-presidente francês a terminar na prisão, já que o tribunal de Paris solicitou a aplicação provisória da pena.

A União Sindical dos Magistrados (USM) "está preocupada com a designação pública dos magistrados, tanto do Ministério Público quanto do tribunal, como inimigos políticos e com as consequências, ainda que indiretas, que disso advêm: ameaças de morte ou de violência grave", escreveu em um comunicado.

Segundo o secretário-geral adjunto da USM, Aurélien Martini, a magistrada está sendo alvo de ameaças de morte e agressões violentas nas redes sociais, onde sua foto foi publicada. "Estamos atentos e preocupados", declarou à AFP.

Por sua vez, o Sindicato da Magistratura (SM) denunciou os ataques de "uma parte da classe política", que considera que a condenação do ex-presidente foi "fruto de um 'assédio', até mesmo de uma 'vingança', por parte da justiça".

"Essas acusações constituem uma distração que não deve enganar ninguém", opinou o sindicato.

