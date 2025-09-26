Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Irã diz que país permanecerá no Tratado de Não Proliferação Nuclear

Autor AFP
AFP Autor
O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, disse nesta sexta-feira (26) que seu país permanecerá dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), mesmo que as sanções da ONU voltem a entrar em vigor neste fim de semana, como é esperado.

"Não temos intenção de abandonar o TNP", afirmou Pezeshkian a jornalistas à margem da Assembleia Geral da ONU, após advertir que as potências estrangeiras buscam "um pretexto superficial para incendiar a região".

onu

