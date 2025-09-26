Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

Autor AFP
As cotações do petróleo subiram nesta sexta-feira (25), impulsionados pela perspectiva de uma redução das exportações petrolíferas russas devido ao aumento das tensões entre Otan e Moscou e dos ataques ucranianos em território russo.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, subiu 1,02%, para 70,13 dólares, seu nível mais alto desde o fim de julho.

Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, subiu 1,14%, para 65,72 dólares.

"A situação com a Rússia não melhora; está piorando em vez de melhorar", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Após várias violações de seu espaço aéreo por parte de Moscou, Mark Rutte, secretário-geral da Otan, afirmou que a aliança estava pronta para "defender cada centímetro de seu território".

Vários líderes de países-membros da Otan também sugeriram derrubar qualquer avião que cruze suas fronteiras.

Essas declarações foram consideradas "imprudentes, irresponsáveis e [que] implicam consequências perigosas" pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Dado que a Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo, o mercado está particularmente atento a essa escalada e antecipa medidas mais duras contra o setor petrolífero russo.

O presidente americano Donald Trump pediu à Turquia que suspenda suas compras de petróleo russo, classificou as importações da Hungria e Eslováquia, membros da UE, de "indesculpáveis" e sustentou que China e Índia, os dois principais clientes de petróleo russo, estão financiando a guerra na Ucrânia.

eua rússia ucrânia

