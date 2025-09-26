Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão XIV faz sua primeira nomeação importante

Autor AFP
Tipo Notícia

O papa Leão XIV nomeou nesta sexta-feira (26) o arcebispo e jurista italiano Filippo Iannone para substituí-lo à frente de um departamento fundamental do Vaticano, o Dicastério para os Bispos, sua primeira nomeação importante dentro da Cúria Romana.

Desde a sua eleição em 8 de maio, o pontífice americano -que também tem nacionalidade peruana-, tem mostrado uma grande moderação, evitando até agora nomeações para cargos importantes da Cúria, o governo central da Santa Sé.

Leão XIV anunciou que nomeou o monsenhor Filippo Iannone como "prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina", cargo que assumirá no dia 15 de outubro de 2025.

Com este anúncio, Leão XIV dá prioridade ao Dicastério para os Bispos, o departamento encarregado de examinar as nomeações de bispos em todo o mundo, que ele próprio dirigia antes de ser eleito papa. 

Iannone, de 67 anos, é um prelado originário de Nápoles que atualmente exerce o cargo de prefeito do Dicastério para os Textos Legislativos, órgão encarregado de interpretar as leis da Igreja.

Leão XIV, cujas declarações moderadas e estilo sóbrio contrastam com seu antecessor, o papa argentino Francisco, deve proceder a outras nomeações nos próximos meses.

