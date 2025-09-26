ONU: Netanyahu discursa a plateia vazia e critica países que apoiam criação de Estado palestino

Ao discursar para uma plateia esvaziada na Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou países que apoiam a criação de um Estado palestino e os que chamam Israel de genocida, condenam suas ações e implementam sanções. Momentos antes de Netanyahu iniciar sua fala, delegações de diversos países deixaram o plenário, em sinal de protesto.

Netanyahu disse nesta sexta-feira, 26, que a solução de dois Estados não é possível pois os palestinos se negam a reconhecer o Estado de Israel. Segundo ele, a autoridade palestina usa os mesmos instrumentos que o Hamas e reconhecer um Estado palestino "é o mesmo que prestigiar Al Qaeda após o 11 de setembro".