Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Um gol nos acréscimos do panamenho Amir Murillo deu ao Olympique de Marselha a vitória por 2 a 1 na visita ao Strasbourg nesta sexta-feira (26), na abertura da rodada da Ligue 1, em que assumiu a liderança provisória. O OM venceu o clássico contra o PSG na última segunda-feira e agora continua sua trajetória ascendente, chegando aos 12 pontos, o que o coloca na liderança da tabela ao lado de Monaco, PSG e Lyon.

Os monegascos e parisienses jogam no sábado, contra Lorient e Auxerre, respectivamente, enquanto o Lyon visita o Lille no domingo. Mas, enquanto esses jogos não acontecem, o Olympique de Marselha dorme em vantagem, e Murillo foi o responsável por isso, com uma finalização de pé esquerdo na área nos acréscimos (90'+1). O Strasbourg poderia ter empatado logo depois (90'+3) por meio do argentino Joaquín Panichelli, mas os três pontos acabaram ficando com o time do sul. Antes do gol decisivo de Murillo, o marfinense Abdoul Ouattara havia colocado o Strasbourg na frente no início do segundo tempo (49'), e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang empatou aos 78 minutos para o time de Roberto De Zerbi, suspenso nesta partida após ser expulso no clássico.

O OM conseguiu uma pequena revanche contra o Strasbourg, que o havia derrotado por 1 a 0 neste mesmo estádio La Meinau há quase um ano. As últimas vitórias são um bom presságio para o Olympique de Marselha antes de receber o Ajax na Liga dos Campeões na terça-feira. --- Jogos da 6ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira: Strasbourg - Olympique de Marselha 1 - 2 - Sábado:

(12h00) Lorient - Monaco (14h00) Toulouse - Nantes (16h05) PSG - Auxerre