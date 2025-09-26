Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo premiê francês promete nomear seu governo no começo de outubro

O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, nomeará seu governo no começo de outubro, segundo anunciou em entrevista ao jornal Le Parisien publicada nesta sexta-feira (26), na qual descartou reinstaurar o Imposto sobre as Fortunas (ISF) para equilibrar o orçamento.

"O governo será nomeado antes do início dos trabalhos legislativos. Desejo continuar trabalhando no projeto de orçamento. Os ministros que quiserem entrar no governo terão que apoiá-lo", assinalou.

Lecornu ainda não escolheu um governo, após sua nomeação há duas semanas, em meio a um clima de tensão pelas propostas contra os cortes.

A sessão parlamentar deve começar na quarta-feira, 1º de outubro, com a renovação dos cargos-chave da Assembleia Nacional, a Câmara baixa do Parlamento, às vésperas de um novo dia de manifestações antigovernamentais convocadas pelos sindicatos.

O primeiro-ministro estabeleceu como meta que o déficit público seja de 4,7% do PIB em 2026 para chegar a 3% em 2029.

Mas para consegui-lo, rejeitou duas propostas da esquerda e por aqueles que compõem a maioria relativa que apoia o governo: a reinstauração do imposto sobre as grandes fortunas e a chamada "taxa Zucman" para os grandes patrimônios.

Outra demanda da esquerda, a suspensão da reforma em vigor que aumentou a idade da aposentadoria, tampouco parece estar na lista e Lecornu disse que esta opção "não resolveria nenhum dos problemas".

Lecornu foi nomeado em 8 de setembro após a renúncia de seu antecessor, François Bayrou, que não conseguiu a confiança do Parlamento para seu projeto de orçamento, que previa cortes de 44 bilhões de euros (aproximadamente R$ 275 bilhões) e a supressão de dois dias de feriado.

Sob pressão, o governo francês busca reduzir o déficit (5,8% do PIB em 2024) e a dívida pública (114%).

